Batteri nell'acqua in due zone di Agrigento, il sindaco Micciché ne vieta l'utilizzo

Batteri nell’acqua in due zone di Agrigento e il sindaco Francesco Micciché emette un’ordinanza per vietarne l’uso alimentare e l’uso per l’igiene della persona. È stata l’Asp, in seguito a dei rilievi, a comunicare all’amministrazione comunale di avere riscontrato parametri di riferimento microbiologici non conformi alla normativa per batteri coliformi. Scatta così la limitazione dell’acqua per uso umano nei punti di prelievo delle vie Basile e Madonna delle Rocche.

L'ordinanza resterà in vigore fino a quando l’Asp, con nuove analisi, non avrà confermato che i parametri saranno rientrati nella norma.