Chiedono un passaggio in auto e poi lo rapinano, a Licata caccia a due ragazze dell'Est

Anziano rapinato dopo aver fatto salire in macchina due giovani, verosimilmente romene o dell’Est, che, in centro a Licata, facevano l’autostop. Il pensionato, minacciato con un coltello, è stato condotto in aperta campagna, nei pressi della statale 115, dove le due donne gli hanno sottratto i soldi che aveva nel portafoglio, circa 300 euro, e forse anche un orologio.

L’anziano è sotto choc e non è riuscito ad essere esaustivo, non al momento, con i poliziotti del commissariato di Licata che hanno avviato le indagini. La polizia sta, al momento, verificando l’eventuale presenza di impianti di videosorveglianza, nel luogo dove l’anziano ha fatto salire in macchina le due donne, per cercare di identificarle.