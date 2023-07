Salvati in mare 45 migranti, viaggiavano su un barchino in ferro diretto a Lampedusa

Quarantacinque migranti, fra cui due donne e quattro minori, sono stati soccorsi, in area Sar italiana, dalla motovedetta Cp324 della guardia costiera. Viaggiavano su un barchino in ferro di 6 metri partito da Sfax, in Tunisia. I migranti hanno dichiarato di essere originari di Costa d’Avorio, Camerun, Burkina Faso e Sudan. È il primo sbarco a Lampedusa dopo due giorni di stop, a causa del mare molto agitato.

Intanto, sono 107 i migranti, sui 536 che erano ancora all’hotspot, che hanno lasciato Lampedusa. Con il traghetto di linea Cossyra giungeranno all’alba di domani a Porto Empedocle da dove verranno smistati al Cara di Crotone 39 minori non accompagnati, a Cifali 15 minori non accompagnati minori di 14 anni e in Liguria 43 adulti. Da un paio di giorni, per il mare mosso, non ci sono sbarchi sull’isola.