Licata, trovato un cadavere fra gli scogli: indaga la guardia costiera

È stato trovato in mare, fra gli scogli di contrada Marianello a Licata, in provincia di Agrigento, il corpo di un uomo di 54 anni, G.A. le sue iniziali. Il cadavere si trovava nei pressi della diga foranea. La chiamata al numero emergenze ha allertato le forze dell'ordine e i vigili del fuoco del distaccamento di corso Argentina che si sono recati sul luogo e hanno recuperato il corpo dell'uomo.

Non è ancora chiaro come il 54enne sia finito in mare. L'ipotesi che si fa è quella di un malore, ma non si escludono altre piste, anche quella di un gesto estremo. La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo di indagine che è stato affidato alla guardia costiera. La salma si trova adesso all’interno della camera mortuaria per l’ispezione del medico legale. Si attende anche l'arrivo del magistrato di turno.