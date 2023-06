Lampedusa, 13 migranti finiscono in mare: salvati dalla guardia di finanza

Tredici migranti sono stati salvati, nelle acque antistanti a Lampedusa, dai militari della guardia di finanza. Erano in acqua e rischiavano di colare a picco quando i finanzieri li hanno avvistati e issati a bordo della motovedetta V1102.

Viaggiavano assieme ad altri 40 migranti che erano però ancora sul barchino e che sono stati soccorsi da un’altra motovedetta delle Fiamme gialle. Il gruppo verrà ricongiunto direttamente all’hotspot di contrada Imbriacola. I 13 sono sottoposti a controlli medici, ma non vi sarebbero emergenze.

Sono arrivati al molo Favarolo anche i 41 migranti che viaggiavano sulla stessa barca di ferro dei 13 recuperati in acqua, a poca distanza dalla costa di Lampedusa, dalla motovedetta della guardia di finanza. Sul barchino, partito da Sfax in Tunisia, erano complessivamente 54 persone. Non è chiaro per quale motivo i 13 siano finiti in mare. Verranno ascoltati dai poliziotti della squadra mobile, che sono sempre presenti all’hotspot, per cercare di ricostruire cosa sia effettivamente accaduto.