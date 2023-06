Naro, incendio nel terreno confiscato coltivato dalla coop Livatino-Libera Terra: in fumo 30 ettari

Trenta ettari di terreno coltivati a grano sono andati in fumo. Non uno dei tanti incendi che si registrano in questo periodo dell’anno, ma il rogo - l’ennesimo che colpisce la coop agricola - delle colture della «Rosario Livatino-Libera terra» di Naro, nell’Agrigentino.

Coltivazioni fatte in contrada Gibbesi, su un fondo confiscato alla mafia nel 1992 dal tribunale di Agrigento e assegnato alla «Rosario Livatino-Libera terra» nel 2015. Il danno provocato alla coop è stato quantificato in circa 20 mila euro ed è coperto da assicurazione. Indagano i carabinieri.