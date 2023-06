Rubati i semafori sulla provinciale tra Sciacca e Cartabellotta, disagi al traffico

Incredibile ma vero, sono stati rubati i semafori che servivano regolare il senso unico alternato sulla provinciale Sciacca-Caltabellotta dove, a causa del crollo massi, è stato fatto un restringimento della carreggiata stradale. Non solo un fatto increscioso, ma anche pericoloso per gli automobilisti, visto che erano proprio quei semafori a regolare la circolazione e la loro sparizione è un disagio non indifferente. Sono stati rubati anche dei blocchi di cemento dove le attrezzature erano sistemate.

Presentata una denuncia, a carico di ignoti, ai carabinieri di Sciacca, che hanno avviato le indagini per provare ad identificare chi ha agito. Quasi sicuramente si tratta di più persone che dovrebbero aver utilizzato magari un furgone.