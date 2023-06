Agrigento, bonificata l'area dove sorgerà il parco Beato Giudice Livatino

Nuovo passo in avanti per la realizzazione del Parco della Memoria «Beato Rosario Livatino» dedicato alle vittime della mafia, promosso dal Conalpa (Coordinamento Nazionale Alberi e Paesaggio). Dopo l’adesione al progetto dell’Ordine provinciale degli Architetti, e l’annuncio del presidente Rino La Mendola di una raccolta fondi, ieri la Seap Srl Agrigento, accogliendo con entusiasmo la proposta del Conalpa, è intervenuta per bonificare l’area.

In virtù del suo core business nell’ambito del trasporto e dello smaltimento di rifiuti, da sempre investe e promuove iniziative volte alla sensibilizzazione verso l’ambiente, il suo recupero e la sua tutela. In occasione dell’inizio dei lavori nell’area adiacente alla Stele Livatino, dove la Delegazione Provinciale del Conalpa realizzerà il Parco Livatino, il questore di Agrigento Emanuele Ricifari, ha disposto l’invio di una volante di Polizia che ha presenziato a questa fase di inizio lavori. Nei prossimi giorni si procederà alla sistemazione dell’area necessaria per la piantumazione di essenze vegetali della macchia mediterranea. I lavori saranno completati con la collocazione di panchine, recinzione e sistemazione dell’intera area assegnata da Anas al Conalpa.