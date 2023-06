Incidente durante la gara regionale di moto d'acqua a Licata: un ferito

Incidente in mare a Licata: un giovane è rimasto ferito durante una gara regionale di moto d’acqua. Sono stati momenti di apprensione durante la competizione che si è svolta domenica scorsa nelle acque della località balneare della Mollarella a Licata.

Sul posto, sono giunti immediatamente i sanitari volontari dell’Unac che hanno soccorso il malcapitato. Dopo averlo portato sulla terraferma e prestato le prime cure, l'uomo è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso. Fortunatamente, le condizioni del ferito non sarebbero gravi. Adesso, occorrerà ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto durante la gara.

Sempre nell'Agrigentino, durante la scorsa stagione estiva, si era registrato un incidente in mare a San Leone, ma non si trattava di una competizione. Un uomo alla guida di una moto d’acqua, sulla quale viaggiava anche un minorenne, aveva perso il controllo del mezzo ed entrambi erano finiti in mare andando a sbattere violentemente contro le onde. In quel caso una squadra ittica Gise, a bordo di un gommone, aveva soccorso e recuperato i due malcapitati trasportandoli al porticciolo di San Leone dove ad attenderli c’era un’ambulanza del 118. Immediato poi il trasporto al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.