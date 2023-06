Licata, stabilimento balneare in fiamme: i passanti lo spengono con la sabbia

Scoppia un incendio in uno stabilimento balneare di un lido di Licata. A spegnerlo alcune persone che si trovavano sul luogo con la sabbia dell'arenile.

Provvidenziale l'intervento che ha anticipato l'arrivo dei vigili del fuoco. L'episodio è avvenuto in contrada Mollarella. Per cause ancora da accertare, un rogo ha interessato i locali della cucina del prefabbricato e stava per propagarsi al resto della struttura. La presenza di un escavatore ha attivato alcune persone che si trovavano sull'arenile che hanno acceso il mezzo usandolo per buttare sabbia sopra le fiamme. Un'operazione che ha soffocato l'incendio, domandolo, e che ha limitato i danni subiti dal lido.

Sembra essere esclusa la pista dolosa, ma sulla vicenda la polizia sta indagando. La questura di Licata sta esaminando le telecamere di sicurezza che sono presenti nella zona, nel tentativo di ricostruire le cause che hanno provocato l'incendio.

© Riproduzione riservata