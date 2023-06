Lampedusa è isolata. Da ore, sull’isola non c’è linea telefonica fissa, né possibilità di collegamenti internet.

L’unica connessione, per telefoni mobili, che funziona è la Tim. Non è chiaro cosa sia accaduto: sull’isola si parla, tra le possibili cause, di un cavo tranciato a circa 57 chilometri da Licata. Il sindaco delle Pelagie, Filippo Mannino, sta cercando di capire quale sia il motivo del disservizio che sta creando disagi.

