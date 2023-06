Ladri in un magazzino a Cattolica Eraclea, portati via tutti gli attrezzi

Brutta sorpresa per un anziano a Cattolica Eraclea. Dei ladri si sarebbero intrufolati nel suo magazzino, portando via tutti gli attrezzi da lavoro. Un danno enorme anche se ancora da quantificare in termini economici.

La denuncia è stata presentata ai carabinieri di Cattolica, dal genero dell’anziano di 77 anni. Ignoti avrebbero forzato la porta d’ingresso del magazzino. Sono scattate le indagini in cerca degli autori del furto e si cercherà anche di fare chiarezza su quanto è stato portato via.

