Due barchini con 79 migranti approdano a Lampedusa

Sono 79 i migranti sbarcati, con due diversi barchini entrambi salpati da Sfax, a Lampedusa. Sul primo c’erano 40 (una donna) persone originarie di Costa d’Avorio, Burkina Faso, Mali, Gambia e Senegal. Sul secondo, erano invece in 39 (5 donne e 4 minori non accompagnati) in fuga da Camerun, Ghana, Guinea, Liberia, Togo e Benin. A bloccare i due natanti è stata una motovedetta della Guardia di finanza. Tutti sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola.

