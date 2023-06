Incidente sulla statale al bivio di Favara: auto prende fuoco, carbonizzati marito e moglie

Due anziani di Favara, in provincia di Agrigento, sono morti carbonizzati a seguito di un incidente stradale verificatosi sulla statale 640, la Agrigento-Caltanissetta, all’altezza del bivio per Favara. A perdere la vita sono stati Giuseppe Nobile, 74 anni, geometra in pensione di Favara, e la moglie.

Secondo una prima ricostruzione sarebbero due i veicoli coinvolti. L'auto sulla quale viaggiavano le persone decedute avrebbe tamponato una Audi. Lo schianto, violento, ha fatto ribaltare più volte l’utilitaria che si è poi incendiata. I due coniugi sono rimasti intrappolati nell’abitacolo, che ha preso immediatamente fuoco.

Sul posto stanno operando i carabinieri e le squadre dei vigili del fuoco di Agrigento e Canicattì. Presente anche il personale sanitario. La strada, in direzione Agrigento, è temporaneamente chiusa al traffico.

