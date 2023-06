Porto Empedocle: è morto lo chef Giuseppe Borsellino, era ricoverato da diversi giorni in ospedale

Lutto nel mondo della ristorazione siciliana: è morto Giuseppe Borsellino, 62 anni, chef e proprietario del ristorante "Il Gambero Rosso" di Porto Empedocle. Era ricoverato, da circa 10 giorni, in un ospedale di Palermo, dove era stato operato al cuore.

Giuseppe Borsellino aveva ereditato il ristorante dal padre e aveva dedicato tutta la sua vita al settore della ristorazione. Lascia la moglie e i 3 figli, Alessio, Salvatore (che è stato consigliere comunale) e Chiara.

Diffusa la notizia del decesso, in tanti hanno voluto ricordare l'uomo, tra questi i figli, uno dei quali su Facebook ha scritto: "Voglio ricordarti così papà mentre facevi ciò che più di tutto ti è sempre piaciuto fare. Dar da mangiare alla gente. Sperimentare nuove ricette ed avere sempre successo. Oggi voli su nel cielo e ci lasci un profondo vuoto dentro".

Il figlio Salvatore ha scritto: "Mio grande ed immenso papà, non mi dovevi lasciare così presto...Io ho tanto bisogno di te...Ti porterò nel mio cuore e nella mia mente per sempre...Resterai sempre vivo con noi e continuerai a proteggermi ed essere la mia guida, il mio maestro, il mio protettore come sei sempre stato...Veglia su di me, veglia su mamma, Alessio e la tua amata Mariachiara...Ti amo paparino mio". E ancora, Pasquale Capraro: "Sentite condoglianze u ziu Peppe grande persona mi dispiace tantissimo"

Le esequie si terranno oggi, mercoledì 7 giugno, alle 16 alla chiesa della Madonna del Carmelo a Porto Empedocle.

