Incidente tra Agrigento e Favara: 5 feriti tra cui 2 turisti tedeschi trasportati in ospedale

Incidente tra due auto in contrada Esa-Chimento, tra Agrigento e Favara e 5 i feriti. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, una Audi, sulla quale viaggiavano 3 persone di Favara, e una Lancia Y con a bordo due turisti tedeschi in vacanza ad Agrigento. Questi ultimi avevano preso una vettura a noleggio.

Sul posto sono giunte due ambulanze, i sanitari hanno prestato i primi soccorsi e trasportato tutti e 5 i feriti presso l’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per ulteriori accertamenti e approfondimenti. Tutti non sarebbero in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente sono giunti anche gli agenti della polizia municipale per i rilievi del caso e per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Appena 6 giorni fa, sempre a Favara, si era verificato un incidente tra un'auto e uno scooter. L'impatto tra i due mezzi era avvenuto in via Agrigento e ad avere la peggio era stato un giovane in sella al motociclo, soccorso da un'ambulanza e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.

Qualche giorno prima, invece, Favara era stata teatro di un altro incidente, questa volta mortale: un tredicenne, Antonino Mendolia, era morto in via Portella. Si trovava in sella, come passeggero, ad uno scooter, uno Scarabeo. Il conducente del ciclomotore è rimasto illeso. Mendolia avrebbe sbattuto con la testa contro un palo ed è morto sul colpo.

