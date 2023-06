Ospedale di Licata, furto in un ambulatorio di psichiatria: i ladri dimenticano il casco

Furto all'interno dell'ambulatorio di psichiatria ed igiene mentale dell'ospedale San Giacomo d'Altopasso di Licata. Stamani il personale del presidio ospedaliero ha riaperto il reparto dopo due giorni di chiusura e ha trovato la porta di ingresso in ferro forzata. Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia locale.

Al momento non è stata fatta una stima precisa dei danni, ma dall'ambulatorio sono stati portati via diversi computer e monitor. Ma nella foga del furto i malviventi potrebbero aver commesso un errore che potrebbe incastrarli. All'interno del reparto è stato trovato infatti un casco che, a quanto pare, non apparterrebbe a nessuno dei componenti dello staff.

I militari stanno anche controllando le registrazioni a circuito chiuso delle telecamere di videosorveglianza che si trovanno all'interno dell'ambulatorio di psichiatria. Nell'area esterna non sono invece presenti telecamere. Non è ancora chiaro se i ladri abbiano compiuto il furto nella giornata di ieri, 2 giugno, o giovedì, visto che il padiglione medico è rimasto chiuso per due giorni.

