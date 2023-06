Agrigento, non si ferma all'alt, piomba su una panchina e ferisce un giovane

Non si ferma all'alt della polizia e finisce con l'auto su una panchina, sulla quale era seduto un giovane, che è rimasto ferito. È successo ieri in tarda serata ad Agrigento, in pieno centro cittadino. Un uomo, non ancora identificato, ha ignorato un posto di blocco e gli agenti che lo invitavano ad accostare per un controllo. Gli agenti hanno dunque inseguito l'auto, che in piazzale Rosselli si è scontrata, terminando la sua corsa, sulla panchina sulla quale era seduto un giovane, nei pressi della fermata dei pullman.

Il fuggitivo è sceso dall'auto e ha proseguito la sua corsa a piedi, facendo perdere le sue tracce. Il ragazzo che era seduto in piazzale Rosselli è rimasto ferito ad una gamba. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che lo hanno condotto al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni Di Dio di Agrigento. Sulla vicenda indaga la polizia.

