Incidente a Favara: un giovane ferito nello scontro tra un'auto e uno scooter

Ancora un incidente stradale a Favara. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, un'auto e uno scooter e un’auto. L'impatto tra i due mezzi è avvenuto in via Agrigento e ad avere la peggio è stato un giovane in sella al motociclo.

Sul posto è giunta un'ambulanza del 118 e i carabinieri. Il giovane è stato soccorso dai sanitari e trasferito all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, dove sono stati effettuati tutti gli esami di routine. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto, oltre al personale sanitario, sono giunti i carabinieri della locale Tenenza che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Qualche giorno fa, Favara era stata teatro di un altro incidente, questa volta mortale: un tredicenne, Antonino Mendolia, è morto in via Portella. Si trovava in sella, come passeggero, ad uno scooter, uno Scarabeo, che per cause in corso d’accertamento è finito sull'asfalto. Il conducente del ciclomotore è rimasto illeso. Mendolia avrebbe sbattuto con la testa contro un palo ed è morto sul colpo. Proprio ieri, nel giorno del funerale, a Favara è stato proclamato il lutto cittadino.

