Favara, trovò la compagna a letto col figliastro e le strappò il naso a morsi: dovrà scontare 4 anni

La rabbia di vedere la compagna a letto con suo figlio, avuto con un'altra donna in una precedente relazione, gli fece perdere il lume della ragione. La vicenda risale a qualche mese fa, quando un uomo romeno di 40 anni, residente a Favara, in provincia di Agrigento, tornato a casa e scoperta la scioccante sorpresa sferrò un morso sul naso della sua fidanzata, staccando un pezzo di naso.

La quarantaduenne rimasta sfregiata da quella violenza, fu ricoverata per diverse settimane nel reparto di chirurgia dell'ospedale Giovanni Di Dio di Agrigento.

Una brutta storia di tradimento, di violenza e gelosia, che dopo la denuncia della vittima e il processo svolto con rito abbreviato, costerà all'uomo 4 anni di reclusione. A deciderlo è stato il giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Agrigento Iacopo Mazzullo. All'imputato, difeso dall'avvocato Paolo Ingrao, sono state concesse le attenuanti generiche e uno sconto di pena ulteriore di un terzo per aver scelto il rito abbreviato. Per un reato di questo tipo sono infatti previsti dagli 8 ai 14 anni di carcere.

