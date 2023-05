Canicattì, pretende soldi per la droga con violenza e minacce: la madre lo denuncia

Chiede aiuto alla polizia una donna di Canicattì, in provincia di Agrigento, per salvare il figlio appena sedicenne dal tunnel della droga.

Nei giorni scorsi la 50enne si è recata al commissariato di zona e ha denunciato il figlio. Un atto estremo e disperato, dettato dall'amore nei confronti del suo ragazzo che per via dell'astinenza, come quasi sempre accade, è diventato violento e pericoloso.

Il 16enne era stato ricoverato in una comunità per tossicodipendenti ma qualche settimana fa è fuggito tornando a casa dalla madre. Lì sono ricominciate le minacce, "ti ammazzo, ti ammazzo", e le violenze. Per comprare la droga il giovane pretendeva sempre più soldi dalla madre. La sua rabbia lo ha portato anche a chiudere la donna a chiave in uno sgabuzzino.

All'ennesimo atto violento, la coraggiosa 50enne di Canicattì ha deciso di denunciare il figlio alla questura di Agrigento. Ora chiede che vengano presi provvedimenti nei confronti del ragazzo, nel tentativo di strapparlo una volta e per tutte alla morsa della droga.

