Favara, invitato a pranzo dalla fidanzata dà una coltellata al suocero e lo ferisce

Una lite scoppiata durante un pranzo stava per trasformarsi in tragedia a Favara, in provincia di Agrigento. Erano all'incirca le 14 e un giovane era a casa della famiglia della fidanzata in via Bivona quando è scoppiato un diverbio tra lui e il suocero di 53 anni.

Ben presto dalle urla si è passati alle mani e infine al coltello. È stato il genero che preso dalla rabbia ne ha afferrato uno e ha colpito con la lama il padre della sua fidanzata ferendolo ad un braccio.

È subito scattata una chiamata al numero emergenza che ha inviato sul posto i carabinieri della tenenza di Favara e un'ambulanza del 118. Il ferito è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Giovanni Di Dio di Agrigento. Le sue condizioni fortunatamente non sono gravi.

La posizione del giovane è adesso al vaglio della procura di Agrigento che ha aperto un fascicolo nei confronti dell'aggressore.

