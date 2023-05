Campobello di Licata, intimidazione ad un imprenditore: recapitata busta con proiettili

Ancora paura a Campobello di Licata, dove in due giorni sono avvenuti altrettanti atti intimidatori. L'ultimo in ordine di tempo, vede vittima un imprenditore. All'uomo è stata recapitata, davanti al fondo agricolo di proprietà del padre, una busta riportante il suo nome, con all’interno tre proiettili calibro 7.65.

Ad accorgersi della missiva è stato proprio il padre dell'imprenditore che ha subito avvisato il figlio quarantenne. Quest'ultimo, poi, si è recato dai carabinieri per denunciare l'accaduto. I militari della locale stazione si sono recati sul fondo agricolo, che si trova in una zona molto isolata ed impervia, e hanno effettuato un sopralluogo alla ricerca di elementi utili per le indagini. Sono stati sequestrati tutti gli oggetti trovati e interrogato l'imprenditore.

Poche ore prima, sempre a Campobello di Licata, un incendio aveva colpito il portone d'ingresso dell'abitazione di un pensionato. Le fiamme in questo caso hanno parzialmente danneggiato la porta della casa del 56enne che abita in centro. Fortunatamente, il rogo si è spento da solo e il portone non è andato completamente bruciato. Allertate le forze dell'ordine, sul posto sono giunti i carabinieri di Campobello di Licata, coordinati dal comando compagnia di Licata, che hanno ascoltato il pensionato e perlustrato la zona. Sarebbe stata trovata nei pressi dell'abitazione una bottiglietta di plastica e tracce di liquido infiammabile.

