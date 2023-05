Lampedusa, sequestrato il centro stoccaggio rifiuti: perdite di liquidi sul terreno

Su delega della Procura della Repubblica di Agrigento, i carabinieri del Centro anticrimine natura del Comando provinciale hanno sequestrato il centro di trasferenza dei rifiuti in contrada Imbriacola, a Lampedusa. In particolare, sono state accertate violazioni di natura ambientale, essendo stato allestito uno stoccaggio non autorizzato di rifiuti pericolosi con sversamento di liquidi sul terreno.

L’ispezione è stata eseguita stamattina. Sono state denunciate due persone. L’area che si estende per circa 15 mila metri quadrati, è stata sequestrata. I sigilli sono stati posti anche a quattro cisterne da 1.000 litri ciascuna contenenti rifiuti liquidi pericolosi, diversi cumuli di rifiuti di varia tipologia, 10 container modulari per trasporto rifiuti pericolosi e un’imbarcazione fuori uso. Sono in corso, sempre ad opera dei carabinieri, in collaborazione con personale dell’Arpa Sicilia di Agrigento che ha prelevato dei campioni, ulteriori accertamenti. La funzionalità dell’impianto è tuttavia garantita.

La trasferenza dei rifiuti è una modalità che viene spesso scelta per ragioni tecniche, economiche e o ambientali. Nel caso di Lampedusa, la lontananza delle discariche regionali richiede questa procedura per provare a velocizzare la raccolta, ottimizzando il numero di mezzi operativi sull’isola. L’impianto non può fermarsi, data la necessità dell’autorità giudiziaria di verificare se in questi mesi siano stati commessi reati di tipo ambientale dovuti alla noncuranza ed all’inosservanza delle rigide regole che disciplinano la materia. I carabinieri, dunque, torneranno nei prossimi giorni nella struttura per ulteriori verifiche e, aiutati da esperti, proveranno a capire se le perdite di percolato abbiano potuto inquinare le falde acquifere. Ed anche questo sarà oggetto dell’indagine.

