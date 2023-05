Ribera, rogo durante la notte in un negozio di tendaggi: indagini in corso

È andato a fuoco durante la notte un negozio a Ribera, in provincia di Agrigento, nei pressi del centro cittadino. Scattato l'allarme, sul posto, in corso Regina Margherita, sono arrivati i vigili del fuoco di Agrigento e del distaccamento di Sciacca

Dopo aver spento l'incendio, i vigili hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area. Il palazzo in cui è ubicato il negozio, che a quanto pare era chiuso e fungeva ormai da magazzino, è stato sgomberato. Si tratta di un'ex attività commerciale che vendeva tendaggi.

Sono intervenuti anche i carabinieri della tenenza di Ribera che adesso indagano per stabilire le cause del rogo. Il sospetto è che si possa essere trattato di un corto circuito ma non si escludono altre cause, anche dolose.

© Riproduzione riservata