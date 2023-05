Casteltermini, svaligiata un'abitazione: ladri fuggiti con un bottino di diecimila euro

Arredi e degli elettrodomestici rubati in un'abitazione di contrada Roveto a Casteltermini, ad un commerciante cinquantottenne. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione locale, il furto è stato compiuto da una banda di professionisti, che è è riuscita ad introdursi all'interno dell'abitazione e, "lavorando" in maniera indisturbata, ha portato via appunto arredi ed elettrodomestici, svaligiando l'abitazione. Il valore del bottino sarebbe di circa diecimila euro.

Quando il commerciante ha fatto l'amara scoperta non ha potuto far altro che bussare alla porta della caserma e denunciare. I militari dell'Arma hanno raccolto la segnalazione e, dopo aver avvisato la Procura della Repubblica, hanno avviato le indagini.

