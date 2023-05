Il Tar: legittima la revoca dell'accreditamento a un centro fisioterapico di Cattolica

Il Tar Sicilia di Palermo ha legittimato la revoca dell’accreditamento istituzionale disposta nei confronti del centro fisioterapico H. srl Cattolica Eraclea. Ne dà notizia lo studio legale Rubino.

Nel 2020 l’Asp di Agrigento aveva revocato l’autorizzazione sanitaria precedentemente rilasciata al centro fisioterapico H. srl e disposto il trasferimento del budget, già assegnato per l’anno 2019, al centro polispecialistico Fkt B. di Cattolica Eraclea. Successivamente, dopo avere avviato un apposito procedimento, anche l’assessorato alla Salute della Regione Siciliana, a fronte della revoca decisa dall’Asp di Agrigento, aveva disposto la revoca dell’accreditamento istituzionale del centro di Cattolica. Al fine di ottenere l’annullamento della revoca disposta dalla Regione, il centro H. aveva deciso di ricorrere al Tar Palermo. L’Asp di Agrigento, in maniera cautelativa, aveva sospeso temporaneamente, ossia fino alla definizione del giudizio, il trasferimento del budget già autorizzato in favore del centro Fkt B.srl, il quale, a sua volta, si era opposto al ricorso, affidandosi al patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia.

Nel corso del processo, i due legali, come si legge nella nota diffusa dallo studio, in primo luogo hanno dimostrato la legittimazione del centro polispecialistico Fkt B. a presentare atto di intervento, e, in secondo luogo, hanno sostenuto l’infondatezza del ricorso. I due legali hanno difeso la legittimità della revoca, in considerazione del fatto che l’autorizzazione sanitaria costituisce il presupposto indispensabile per l’esercizio di attività di quel tipi, e dunque, anche per la concessione dell’accreditamento istituzionale. Di contro, la sua mancanza non avrebbe potuto che determinare il venir meno dell’accreditamento istituzionale, così come disposto dall’assessorato regionale.

Con sentenza del 21 aprile 2023 il Tar Palermo, in via preliminare, ha dichiarato ammissibile l’atto di intervento ad opponendum proposto dal Centro Fkt B. e, nel merito, ha rigettato il ricorso presentato dal centro fisioterapico. Pertanto, il centro polispecialistico Fkt B. potrà ottenere il trasferimento del budget assegnato in suo favore.

