Ravanusa, scontro con un camion: un'auto finisce in un dirupo, due feriti

Lo scontro tra un’auto e un camion, a Ravanusa, finisce con una Volkswagen Golf che vola giù in un dirupo. Due le persone rimaste ferite. L’incidente è avvenuto lungo la statale 123 tra Canicattì con Campobello di Licata, in territorio di Ravanusa.

L’auto, nell’impatto, è uscita fuori dalla strada, e dopo un volo di diversi metri, ha terminato la sua corsa in fondo ad una scarpata. È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì per liberare l’uomo rimasto intrappolato nella macchina.

Sul posto anche i sanitari del 118, che hanno poi portato sia il conducente della Golf che il camionista, al pronto soccorso dell’ospedale Barone Lombardo di Canicattì. Indagini sono in corso per ricostruire la dinamica dell’incidente.

