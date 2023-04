Licata, controlli antidroga in centro: scattano un arresto, tre denunce e sequestri

Un 48enne di Licata, G.M.S. le sue iniziali, è stato arrestato dalla polizia perché trovato in possesso di tre panetti di hashish, una busta con 215 grammi di marijuana, cocaina e strumenti per il confezionamento della droga. Era tutto nascosto in un magazzino. Il gip del tribunale di Agrigento ha convalidato l’arresto di G.M.S., inizialmente posto ai domiciliari, ed ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di dimora, con la prescrizione di non allontanarsi dal domicilio dalle 19 alle 7.

L'arresto, in flagranza di reato, è stato effettuato il 26 aprile, a Licata. Il 48enne è accusato di detenzione, ai fini di spaccio, di ingente quantità di sostanza stupefacente di vario tipo. Ad arrestarlo sono stati gli agenti del commissariato di Licata nel corso di alcuni controlli portati a termine assieme ai colleghi del reparto prevenzione crimine di Palermo. La polizia infatti ha ispezionato diversi stabili del centro licatese e denunciato altre tre persone. Fra loro una coppia che ha cercato di sbarazzarsi dello stupefacente buttandolo dal balcone della cucina. Per tutti l'accusa è detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Nell'appartamento abitato dalla coppia di coniugi è avvenuto il tentativo di eludere il controllo, gettando dal balcone un sacchetto di plastica, Ma gli agenti lo hanno recuperato: conteneva sette dosi, già confezionate, di cocaina per un peso complessivo di quasi 3 grammi, un involucro con altri 14 grammi di cocaina e 2 bilancini di precisione. In un'altra abitazione, in uso ad un giovane pregiudicato licatese, le attività di ricerca hanno permesso il rinvenimento di un contenitore con oltre 11 grammi di marjuana.

