Lampedusa, bimbo di 6 mesi perde la mamma nel naufragio: gli agenti lo coccolano

Si sono avvicendati, per tutta», la notte e ancora adesso, tenendo in braccio il piccolo, prima a molo Favarolo, poi fra i corridoi del Poliambulatorio. Il bambino che ha perso la mamma nell’ultimo naufragio di un barchino e che ha circa 6 mesi, è stato coccolato e riempito d’affetto dai poliziotti che sono in servizio all’hotspot di Lampedusa. Agenti e funzionari che sono abituati a gestire, con attenzione e celerità, il fenomeno dell’immigrazione, durante la notte davanti a quegli occhioni pieni di lacrime si sono inteneriti e subito mobilitati.

Il vice questore aggiunto Francesco Sammartino, funzionario di turno della Questura di Agrigento all’hotspot di contrada Imbriacola, ha comprato latte, pannolini, un paio di giochini per neonati e una crema per le gengive. Perché il bambino, per tutta la notte, ha pianto ed era fortemente infastidito non perché vedesse attorno a se delle facce sconosciute ma perché sta mettendo i dentini ed ha forti dolori. A cercare di distrarlo, giocando con lui e manifestandogli tutto l’affetto di cui la polizia italiana è capace, ci hanno pensato gli uomini della Questura di Agrigento.

«Commuove la vicenda del bimbo che ha perso la mamma nel naufragio della scorsa notte a Lampedusa», commenta il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. «Ringrazio vivamente - aggiunge - gli agenti di polizia della Questura di Agrigento in servizio all'hotspot dell'isola che hanno accudito e si sono presi cura per tutta la notte del piccolo orfano. Il loro gesto carico di profonda umanità, nonostante la criticità del momento che vede nell'isola un susseguirsi di sbarchi, è oltremodo lodevole. La Sicilia è anche questo».

