Incendio a Casteltermini: a fuoco l'auto di un operaio, indagano i carabinieri

Incendio la scora notte a Casteltermini, in provincia di Agrigento. Un'auto, una Toyota Yaris, posteggiata in via Caduti delle miniere è andata a fuoco. Ad accorgersi delle alte fiamme sono stati alcuni residenti che hanno immediatamente chiamato vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Sul posto sono giunti i pompieri del Comando provinciale di Agrigento che hanno domato l’incendio prima che si propagasse anche ad altre auto. In via Caduti delle miniere sono giunti anche i carabinieri della locale stazione.

Rintracciato il titolare dell'auto, un operaio di 47 anni che è stato anche sentito. I carabinieri hanno infatti avviato le indagini per risalire alle cause del rogo. Nessuna pista è esclusa, dall'incendio avvenuto casualmente all'atto doloso, anche se, stando alle prime informazioni, non sarebbero state trovate tracce di liquido infiammabile.

Gli inquirenti stanno setacciando la zona alla ricerca di eventuali telecamere in zona. La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta ipotizzando il reato di danneggiamento a seguito di incendio.

