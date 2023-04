Agrigento: è morto Gianni Braccieri, cameramen e documentarista con la passione per la musica

Lutto nel mondo della televisione ad Agrigento: è morto la scorsa notte Gianni Braccieri, una delle figure più note del mondo della televisione locale. Tra gli anni '80 e '90 ha lavorato presso l’emittente televisiva Teleacras, filmando, con la sua inseparabile telecamera, storie di cronaca e realizzando successivamente numerosi documentari.

A dare notizia del decesso è stato, attraverso i social, il figlio Gianluca che ha ereditato dal padre la passione per il mondo della televisione e della musica. Papà te ne vai così... in silenzio e ancora non mi sembra possibile. C'erano ancora cose che dovevamo fare insieme e racconti che avrei da te voluto ascoltare e poi domande che ti avrei voluto fare. Mi dicevi 'hai le mani ancora troppo piccole' ma ti volevo imitare alla chitarra e mi spiegavi come si facevano gli accordi. E quando mi hai costruito il carro armato di cartone gigante e fatto la telecamera simil Jvc1900 con il flacone dell'ammorbidente arancione, te lo ricordi? Tu che non ti sei mai stancato di trovare il modo di raccontare con il linguaggio delle immagini un tempo e un modo che suona solo con una sua armonia e che tu trovavi al primo colpo. Mi mancherà quella tua visione, quel qualcosa di diverso che urla dentro la pancia degli Artisti come te. Come il tuo orecchio assoluto che non lo fregavi con niente. Mi lasci tutto questo... e per me è un tesoro senza tempo e senza unità di misura che lo possa offendere. Adesso trovati un bel posto dove stare, una buone acustica, corde nuove, un giradischi, un bel sole, un mare tavola come piace a te, pesca qualcosa... Riposati e Suona più che puoi. Grazie. Tuo Figlio".

Nel post, Gianluca, che dopo aver studiato a Pisa adesso lavora a Roma, ha ricordato i due amori del padre: la telecamera e la musica. Gianni Braccieri, nato a Porto Empedocle, infatti, era anche un discreto musicista.

Diffusa la notizia del decesso, in tanti hanno voluto rendere omaggio attraverso i social come Laura Mazzarella che ha scritto: "Continuerà a vivere per sempre nelle tue riprese, negli accordi della tua chitarra (ricordo ancora quando facevi lezioni a mio fratello e anche tu stesso hai detto a me la stessa frase: 'no La' tu no, hai le mani troppo piccole') e in quella di Chiara, nella musicalità, nell'orecchio e nella voce meravigliosa di Roby, nella vostra sensibilità all'arte e in tutti gli insegnamenti che vi ha lasciato". E ancora, Carmelo Lazzaro: "Conservo ricordi bellissimi. Ci lascia una persona perbene, un amico affettuoso. Sono molto amareggiato. Condoglianze, un forte abbraccio". "Gianni, un grande, una persona veramente per bene, con una passione per il suo lavoro inarrivabile, sempre gentile e disponibile nei miei confronti, con il sorriso sempre pronto…. Ci mancherai Gianni Braccieri rip", ha scritto Christian Vassallo.

