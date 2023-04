Scontro tra due auto nell'Agrigentino: tre feriti lungo le statali 640 e 115

Tre persone sono finite in ospedale ad Agrigento dopo essersi scontrate con le loro auto lungo la strada Mosella che collega la statale 640 con la 115. Nell’incidente sono state coinvolte una Fiat Panda con due persone a bordo e una Nissan Qashqai con solo il conducente.

Sul posto sono giunte le ambulanze del 118, che hanno trasportato i feriti al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio. Hanno riportato traumi in varie parti del corpo, ma nessuno di loro è in pericolo di vita.

Nell'Agrigentino in questo fine settimana sono successi diversi incidenti. A Canicattì un violento scontro tra un'ambulanza e una minicar in contrada Gulfi, all'ingresso del paese agrigentino. Tre i feriti trasportati all'ospedale Barone Lombardo di Canicattì. Si tratta di due operatori del 118 che si trovavano nel mezzo di soccorso e la conducente della minicar.

In città, ad Agrigento, invece, un'auto si è ribaltata davanti alla Cattedrale. Ferito un uomo.

