Trovato un altro cadavere in mare davanti a Lampedusa, aveva tra 20 e 30 anni

Il cadavere di un migrante è stato trovato all’alba dagli uomini della Capitaneria di porto in mare davanti a Lampedusa.

La motovedetta Cp273 stava rientrando verso molo Favarolo, dopo aver soccorso 37 persone, quando è stato avvistato in acqua il corpo di un un giovane, tra i 20 ai 30 anni, in stato di saponificazione.

La salma è stata portata alla camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana. Nel piccolo stanzino salgono a 10 le bare sistemate alla meno peggio. Otto sono le salme dei migranti, fra cui due donne, recuperati dopo il doppio naufragio del 24 marzo scorso in area Sar maltese.

Appena mercoledì scorso, i vigili del fuoco del distaccamento di Lampedusa avevano recuperato, a Punta Alaimo, zona Capo Grecale, il cadavere di una donna.

