Lampedusa, i primi 180 migranti lasciano il centro di contrada Imbriacola

Sono 180 i migranti che hanno lasciato Lampedusa e che in serata arriveranno a Porto Empedocle. La nave Diciotti, nel primo pomeriggio, inizierà l'imbarco di altre 600 persone che verranno trasferite a Reggio Calabria. All’hotspot di contrada Imbriacola in questo momento sono presenti 2.377 ospiti. Un secondo barchino, con a bordo 20 sudanesi, etiopi ed eritrei, è stato intanto soccorso al largo dell’isola dalla Guardia di finanza. Il gruppo ha dichiarato d’essere partito da Zawia in Libia e di aver pagato 2000 dollari per la traversata.

