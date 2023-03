Colpo grosso a Canicattì: rubati valori per 5 mila euro nella casa di un impiegato

Hanno approfittato dell'assenza del proprietario, un impiegato di 49 anni, per entrare in un appartamento in viale della Vittoria a Canicattì, nell'Agrigentino. I ladri purtroppo sono riusciti a portare via un cospicuo bottino.

La scoperta da parte del 49enne vittima dell'intrusione, al rientro in casa, è stata traumatica. Qualcuno si era introdotto a casa sua e aveva rovistato ovunque alla ricerca di oggetti di valore. Poi l'amara sorpresa: da un cassetto del comò mancavano i gioielli di famiglia, orecchini, bracciali, collane, anelli e pietre preziose, per un valore complessivo di circa 5 mila euro.

In viale della Vittoria, chiamati dall'impiegato, si sono recati i carabinieri della locale Compagnia che stanno curando le indagini. Si cerca adesso di dare un volto agli ignoti malviventi, anche grazie all'ausilio di eventuali testimonianze di vicini di casa e con l'ausilio delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

