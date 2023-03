Agrigento, perde il controllo dell’auto e abbatte un palo della luce: trentasettenne ferito

Perde il controllo dell’auto e finisce la sua corsa contro un palo dell’illuminazione, abbattendolo. È accaduto ad Agrigento. Protagonista un uomo di 37 anni, che è rimasto ferito. L’incidente è avvenuto nella notte in contrada San Benedetto, nei pressi della zona industriale.

L’uomo era alla guida di una Citroen C3. È stato soccorso dai sanitari e portato subito in ospedale, al San Giovanni di Dio. Mentre i vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza il palo della luce. Il trentasettenne ha riportato vari traumi ma le sue condizioni non sono gravi. Sono comunque in corso accertamenti per stabilire se l’uomo avesse bevuto ed eventualmente se lo avesse fatto oltre i limiti consentiti. Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche la polizia e i tecnici dell’illuminazione pubblica.

© Riproduzione riservata