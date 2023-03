Paura nella notte a Sciacca, un'auto distrutta dalle fiamme in via Castello

Notte di paura, a Sciacca, per un incendio che è divampato nel centro cittadino. Ad andare a fuoco, un'automobile che era posteggiata in via Castello. Le alte fiamme e il denso fumo nero hanno spaventato i residenti che hanno allertato i vigili del fuoco.

Sul posto sono giunti in pochissimi minuti i pompieri che hanno provveduto a spegnere le fiamme e a rintracciare il proprietario dell'auto. La vettura appartiene ad una casalinga quarantatreenne. L'incendio ha completamente danneggiato l'automobile, una Fiat Croma, e solo il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero anche ad altri mezzi parcheggiati vicini.

Ancora non si conosce la natura del rogo e, dai primi accertamenti, è emerso che il veicolo non risulta coperto da assicurazione per incendio. Ad indagar, i carabinieri che dovranno stabilire le cause del rogo.

