Licata, incidente in moto a Mollarella: elicottero in spiaggia per il trasporto di un 40enne

Un uomo di 40 anni è rimasto gravemente ferito in seguito ad un incidente con la moto a Licata. Il sinistro è avvenuto ieri pomeriggio nei pressi della località balneare di Mollarella. L'uomo, in sella alla sua moto, stava percorrendo la discesa che porta a mare quando ha perso il controllo del suo mezzo ed è finito sul selciato. Dai primi rilievi non sembrano essere coinvolti altri veicoli.

Un'ambulanza proveniente dall'ospedale San Giacomo d'Altopasso di Licata è giunta sul posto, ma constatata la gravità delle condizioni del ferito si è reso necessario l'intervento dell'elisoccorso, che è atterrato in spiaggia, e il conseguente trasporto presso la più attrezzata struttura ospedaliera del Sant'Elia di Caltanissetta. Nell'impatto il 40enne ha subito gravi traumi ma non sarebbe in pericolo di vita.

