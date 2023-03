Racalmuto, diciassettenne ha un malore in casa d'accoglienza: interviene l'elisoccorso

Diciassettenne ha un malore in casa di accoglienza e interviene l’elisoccorso. È accaduto oggi a Racalmuto. Tanta paura, la corsa in ospedale. Il ragazzo non è in pericolo di vita.

Cosa abbia causato il malore non è ancora chiaro, il giovane è stato portato all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Il diciassettenne, che alloggia nella casa di accoglienza, si è sentito male, ha perso i sensi e si è temuto il peggio. È stato chiamato immediatamente il 118 che ha disposto l’invio dell’elisoccorso, arrivato in pochi minuti.

I medici che sono intervenuti hanno accertato che il ragazzo non fosse in arresto cardiaco e dopo le prime cure lo hanno comunque trasferito per gli accertamenti.

