Agrigento, svaligiati distributori automatici in via Atenea: bottino di 1000 euro

Svaligiano i distributori automatici nella centralissima via Atenea, ad Agrigento, dopo la fiaccolata dell'amicizia, all'interno delle manifestazioni del Mandorlo in Fiore.

Armati di tronchese tagliabulloni hanno scassinato i distributori di snack, caffè e bibite. Nessuno, a quanto pare, avrebbe visto, né sentito nulla, nonostante pare in giro non ci fosse poca gente, tutt'altro, visto il luogo e l'orario, subito dopo la fiaccolata.

Il furto tra l'altro è stato anche piuttosto consistente, visto che i ladri hanno portato via roba per circa mille euro. Il tutto è stato denunciato alla polizia che ha avviato le indagini, a carico fino ad ora di ignori, e sta visionando le immagini di videosorveglianza per cercare di dare un volto ai malviventi.

© Riproduzione riservata