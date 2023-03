Licata, scontro all'alba tra auto e motoape: tre feriti, uno è grave

Incidente stradale all’alba di oggi a Licata, in via Gela, all’altezza del distributore di carburante Eni. Sono tre i feriti, di cui uno quali in gravi condizioni.

La dinamica ancora non è chiara. Intorno alle 6,30 si sono scontrate un’Audi e una motoape. Sul posto sono arrivati i carabinieri. Le condizioni di uno dei feriti sono gravi e sul posto è atterrato un elicottero del 118. L'uomo è stato trasferito all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta.

