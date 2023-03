Nave Diciotti soccorre oltre 480 migranti al largo di Lampedusa

Oltre 480 migranti sono stati soccorsi in mare da nave Diciotti, mentre stava facendo rotta verso Lampedusa per trasferire centinaia di ospiti dall’hotspot. L’imbarcazione della Guardia costiera è successivamente arrivata all’isola delle Pelagie dove ha preso a bordo 188 persone che erano nella struttura di contrada Imbriacola, dove ci sono 2.700 profughi a fronte dei 400 posti ufficialmente disponibili. A Lampedusa, intanto, continuano gli sbarchi. Altri 188 migranti sono arrivati con tre diverse imbarcazioni: in 38, comprese 13 donne, erano su un barchino di 7 metri approdato a Cala Galera.

