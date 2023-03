Campobello di Licata, incendiata l'auto di un meccanico: indagini

A Campobello di Licata si indaga sull'incendio di una vettura di proprietà di un meccanico avvenuto in via Isonzo. A far scattare l’allarme, la scorsa notte, sono stati alcuni residenti della zona, preoccupati per le alte fiamme che provenivano dalla strada, che hanno allertato vigili del fuoco e forze dell'ordine.

Sul posto sono intervenuti i pompieri del distaccamento di Canicattì e i carabinieri della locale stazione. Ad andare a fuoco un'Alfa Romeo 147 di proprietà di un uomo di 46 anni. La vettura, malgrado l'intervento dei vigili del fuoco, ha riportato gravi danni nella parte anteriore.

Subito dopo lo spegnimento dell'incendio sono state avviate le indagini da parte dei carabinieri, per accertare la natura del rogo. Alcuni ritrovamenti lascerebbero pensare ad un incendio doloso. Gli inquirenti hanno ascoltato il meccanico 46enne per cercare di risalire alle cause del rogo. La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta ipotizzando il reato di danneggiamento a seguito di incendio.

© Riproduzione riservata