Licata, si masturba al circo davanti a famiglie e bambini: immigrato denunciato

Un immigrato di 39 anni si è denudato e poi masturbato durante lo spettacolo di un circo, a Licata, davanti a famiglie e bimbi, e non solo. Il fatto è avvenuto ieri sera. Subito intervenuti i poliziotti per bloccare il marocchino, che era ubriaco.

L'immigrato è stato condotto fuori dal tendone e portato al commissariato dove è stato identificato e denunciato alla Procura di Agrigento. L'ipotesi di reato è atti osceni in luogo pubblico.

L'immigrato era stato già notato al momento del suo ingresso nel tendone: pare barcollasse e avesse anche iniziato ad infastidire alcuni spettatori, in quanto palesemente in stato di alterazione. Moltissime sono state le proteste da parte di chi assisteva allo spettacolo, e qualcuno è anche andato via.

