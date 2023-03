Licata: non riesce a caricare il ventilatore polmonare, gli agenti salvano un malato

Un gesto che ha salvato una vita. Protagonista una volante della polizia di Licata, con gli agenti che sono andati in soccorso di una donna che non riusciva a ricaricare il ventilatore polmonare automatico. Il problema, secondo quanto ricostruito, è che mancava l'energia elettrica a causa di un violento nubifragio, che si era abbattuto a Licata e in molti luoghi dell'Agrigentino nei giorni scorsi. Dopo una lunga attesa, iniziando a preoccuparsi per la salute del familiare per il quale il ventilatore polmonare è vitale, essendo affetto da gravi patologie respiratorie, ha così chiamato la polizia.

Alle 3,30, al commissariato di polizia di Licata è arrivata così la disperata richiesta di soccorso. Riccardo e Davide, due agenti in servizio di controllo del territorio, hanno nel giro di poco tempo prelevato velocemente il ventilatore scarico, lo hanno portato al commissariato per ricaricarlo e hanno provveduto a mettere in funzione un apparecchio di riserva che, di fatto, ha consentito la ripresa di ventilazione polmonare dell’ammalato.

