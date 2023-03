Porto Empedocle, tir carico di arance si ribalta dopo lo scontro con un'auto: un ferito

Ancora un incidente lungo la statale 115 che collega Agrigento con Sciacca. Un tir ha urtato un'auto Chevrolet posteggiata sul ciglio della strada, all'altezza del centro commerciale "Le Rondini", a Porto Empedocle, e si è ribaltato.

Il tir stava trasportando, nella cella frigorifera, le arance di Ribera ed era diretto a Busto Arsizio, in provincia di Varese. All'interno del mezzo, un palermitano di 50 anni che è rimasto intrappolato all'interno della cabina guida. Ad allertare i soccorsi, una pattuglia di militari della guardia di finanza che era di passaggio. Sul posto è giunta un'ambulanza del 1118 e i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento.

I pompieri hanno lavorato per estrarre dalla cabina il camionista ferito a cui i sanitari del 118 hanno prestato le prime cure per poi trasportarlo al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento. Il 50enne non è in pericolo di vita. I vigili del fuoco hanno impiegato circa 5 ore per liberare la strada invasa dal tir con l'utilizzo di una autogrù.

