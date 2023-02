Rubato e bruciato lo scooter di un artigiano: la procura di Agrigento apre un'inchiesta

Indagini della procura di Agrigento sul furto, con annesso incendio, di uno scooter di proprietà di un artigiano di ventotto anni di Porto Empedocle. All'uomo era stato rubato di notte, in via Gramsci, un T-Max 500 e il mezzo è stato trovato poco dopo in via Scozzari completamente bruciato.

A ritrovare la moto sono stati i carabinieri dopo la segnalazione da parte di alcuni residenti che avevano allertato le forze dell'ordine. I militari giunti sul posto, attraverso il numero del telaio, sono risaliti al modello e hanno constatato si trattasse della moto rubata e avrebbero trovato tracce di liquido infiammabile. Il T-Max 500 sarebbe stato quindi prima sottratto in via Gramsci e poi incendiato, volontariamente, in via Scozzari. Sono stati i carabinieri della stazione di Porto Empedocle ad occuparsi del recupero del mezzo.

La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta: non è ancora chiaro a che scopo sia stato rubato, e cosa sia stato fatto tra quando è stato sottratto e quando è stato rubato.

© Riproduzione riservata