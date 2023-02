Musica alta e amplificazione non autorizzata, chiuso per tre giorni locale ad Agrigento

Amplificazione, mixer e microfoni sul suolo pubblico senza autorizzazioni, e così per un locale di Agrigento è scattata la chiusura per tre giorni dalla Questura e dal Comune. Infrazione notata in un locale cittadino lo scorso 5 gennaio dagli uomini della divisione polizia amministrativa e sociale.

Gli agenti, in particolare, hanno rilevato l'occupazione di suolo comunale con, appunto, il posizionamento di apparecchiature e strumentazioni musicali come mixer, microfoni, casse davanti al locale senza che però risultassero richieste di autorizzazione per quella porzione di suolo pubblico.

Il locale inoltre, secondo quanto ricostruito dagli agenti, avrebbe prodotto emissioni sonore ad alto volume, violando il regolamento comunale. Per questo è scattata la chiusura di tre giorni, cui si aggiunge ovviamente l'onere di rimuovere ogni traccia dell'occupazione di suolo pubblico.

