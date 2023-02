Lampedusa, imbarcate sul traghetto per Porto Empedocle 4 bare: c'è anche quella di un bambino

Sono state imbarcate sul traghetto di linea, che giungerà in serata a Porto Empedocle, quattro delle 12 salme, fra cui quella di un bambino, che erano ammassate nella camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana di Lampedusa. A disporre il trasferimento è stata la Prefettura di Agrigento. La cerimonia di addio verrà fatta, stasera, non al porto ma alla chiesa Santa Rosa del Villaggio Mosè, ad Agrigento. Due delle bare verranno tumulate, domani, 7 febbraio, al cimitero di Comitini, una ad Agrigento e un’altra a Joppolo Giancaxio.

«Ringrazio i miei colleghi per la disponibilità. C'è difficoltà a trovare sepolture, ma i sindaci della provincia non mi lasciano da solo», ha detto il sindaco delle Pelagie, Filippo Mannino.

